Latina minaccia i vicini e gli trancia un tubo con un’ascia | denunciato

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 31 luglio 2024), 31 luglio- La Polizia di Stato dinel pomeriggio di ieri ha nuovamente coordinato un servizio interforze ad “Alto Impatto” per la repressione delle condotte criminali in questo capoluogo. Le pattuglie della Polizia di Stato – Squadra Volante, Reparto Prevenzione Crimine Lazio e della Polizia Stradale, hanno effettuato specifiche attività di controllo del territorio nel quartiere “Nicolosi” e nella zona delle Autolinee, prestando particolare attenzione alle aree di maggior degrado in cui è maggiormente probabile la consumazione di reati. Un equipaggio della squadra volante ha tratto in arresto un cittadino straniero, responsabile di rapina impropria ai danni di una donna e resistenza a pubblico ufficiale. L’attività è frutto del prezioso contributo fornito da un poliziotto della Questura, in quel momento libero dal servizio.