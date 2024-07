La più grande perdita di prestigio nella storia del calcio dice Klopp sulle voci sull’Inghilterra

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Jurgenha preso le distanze dall’assunzione dell’incarico vacante in Inghilterra, affermando che sarebbe “la piùdidel”., che ha lasciato il Liverpool alla fine della scorsa stagione dopo una permanenza di nove anni nel Merseyside, è uno dei tanti nomi accostati al possibile sostituto di Gareth Southgate. Southgate ha condotto l’Inghilterra alla finale consecutiva del Campionato Europeo, senza però riuscire a vincere in entrambe le occasioni e si è dimesso dal suo incarico dopo la sconfitta contro la Spagna a Euro 2024. L’ultima volta che i Three Lions hanno ingaggiato un allenatore straniero è stato nel 2008, quando Fabio Capello fu annunciato come sostituto di Steve McClaren.