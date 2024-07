Italia sull’Olimpo nella spada a squadre femminile | rivivi la stoccata d’oro di Alberta Santuccio contro la Francia

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 31 luglio 2024) <iframe src="https://www.eurosport.it/scherma/olimpiadi-parigi-2024/2024/-sull-olimpo--a--la--d-oro-di--la-vid2197152/embed-video.shtml" allowfullscreen="" frameborder="0" width="540" height="304" class="embed-iframe" style="width: 540px; height: 304px; margin-bottom: 18px;"> SCHERMA, GIOCHI OLIMPICI –, Giulia Rizzi, Rossella Fiamingo e Mara Navarria: l’è campionessa olimpicaper la prima voltastoria. L’impresa in finalelapadrona di casa, allasupplementare:beffa Mallo-Breton e ci riporta sull’Olimposcherma come non accadeva da otto anni.