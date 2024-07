Inferno a Monte Mario il rogo partito da un accampamento abusivo FdI | causato dal degrado di Roma

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 31 luglio 2024) L’incendio che imperversa ae che ha portato all’evacuazione di 6 palazzine, inclusa la sede Rai di Via Teulada, “potrebbe essersi sviluppato colposamente all’interno di undentro il parco, forse da un fornello utilizzato per cucinare”. Lo ha detto il sindaco di, Roberto Gualtieri, dopo la ricognizione aerea intorno alla zona dell’incendio dicon un elicottero dei vigili del fuoco assieme al Prefetto di, Lamberto Giannini. “Da lì le fiamme si sarebbero prorogate velocemente all’interno del parco a causa del vento – ha proseguito -. È una valutazione preliminare, naturalmente ci saranno le indagini per appurare con certezza. Ci sembra di potere escludere l’autocombustione, se ci fosse il dolo sarebbe di una gravità incredibile”.