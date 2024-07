Giornate di vera estate | sole afa qualche nuvola passeggera e possibili temporali serali

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Proseguono le condizioni di clima caldo e afoso per la persistenza dell’alta pressione subtropicale sull’Italia, anche se avremo un leggero aumento dell’instabilità specie sui rilievi per infiltrazioni di aria più umida in quota. Tra venerdì e il fine settimana leggero indebolimento dell’alta pressione con lieve calo termico ma in un contesto ancora caldo e tipicamente estivo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Mercoledì 31 luglio 2024Tempo Previsto: Cielo generalmente poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso. Da metà pomeriggio instabilità in aumento su Alpi e Prealpi con rovesci esparsi in locale estensione alle pianure verso sera.Temperature: Minime stazionarie (22/25°C), massime stazionarie o in lieve aumento (33/35°C).