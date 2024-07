Gf Vip Alessandro Basciano paparazzato con una famosissima e discussa ex Vippona | le foto

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Negli ultimi tempi l’ex gieffinoè tornato a far parlare di sé, stavolta non solo per la sua relazione con Sophie Codegoni, ma anche per i suoi nuovi sviluppi sentimentali che stanno infiammando il mondo del gossip. Dopo essersi conosciuti ed innamorati nella casa del Grande Fratello,e Sophie hanno vissuto una storia d’amore intensa, coronata dalla nascita della loro splendida bambina, Celine. Tuttavia, dopo questo lieto evento, la coppia ha affrontato diverse crisi, liti a Verissimo con reciproche accuse. Ci sono stati nel tempo alcuni tentativi di riavvicinamento, ma alla fine i due hanno deciso di separarsi definitivamente.