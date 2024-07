Crypt Custodian | Uscita annunciata con tanti dettagli e Trailer

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Il 27 agosto segnerà l’inizio di una nuova avventura per gli amanti dei giochi metroidvania e dei mondi incantati., sviluppato da Kyle Thompson, il visionario dietro successi come Sheepo e Islets, è pronto a conquistare il cuore dei giocatori con il suo stile unico e la sua affascinante narrativa. Pubblicato da Top Hat Studios, Inc., questo titolo promette di combinare elementi di esplorazione, enigmi e combattimento in un contesto che mescola l’estetica di Zelda con una visuale dall’alto, offrendo un’esperienza coinvolgente su PC, Nintendo Switch, PS5, PS4 e Xbox.sta arrivando! Ecco quando Nel mondo di, i giocatori prenderanno il controllo di Pluto, un gatto dispettoso recentemente defunto che si ritrova nel Palazzo dell’Aldilà.