Vavassori fuori ai Giochi lo insultano e lui sbrocca | Errore mio? No siete voi che

(Di martedì 30 luglio 2024) Inaspettato, il k.o. contro gli spagnoli Carreño Busta e Granollers da parte di Andreae Stefano Bolelli. Il duo italiano è incappato in un k.o. per due set a uno contro i rivali al primo turno delle Olimpiadi, andando contro a un pronostico che li vedeva ben più in avanti nel torneo. Ma proprio, che giocherà doppio misto con Sara Errani e il singolo (ha già battuto Martinez), non c'è stato. Prima il successo nel singolo poi il k.o. in serata, nel quale è sembrato Bolelli quello più in difficolta manon ha gradito. E in conferenza stampa è stato molto chiaro. "Poco da dire, sono stati più bravi di noi — le sue parole — Non l'abbiamo persa noi, l'hanno vinta da loro. Non abbiamo nulla da recriminarci e credo di aver giocato una delle migliori partite della stagione”.