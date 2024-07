Traffico Roma del 30-07-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 30 luglio 2024) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione e Bentrovati nessuna segnalazione di rilievo sul Raccordo Anulare permangono comunque rallentamenti di lieve entità in carreggiata esterna sono riuscita a Tuscolana tutto regolare sul tratto Urbano dellaL’Aquila Dopo un incidente in complanare è stato causa di code tra Viale Palmiro Togliatti e l’uscita di Tor Cervara in primo piano in questi giorni la chiusura della tangenziale per lavori tra viale Castrense l’uscita Verano San Lorenzo in direzione Stadio Olimpico pertanto vi si può accedere direttamente da Largo Passamonti oltre che nella zona di San Giovanni le ripercussioni sono inevitabili in via eleniana in piazzale labicano quindi a Porta Maggiore e soprattutto in viale dello Scalo di San Lorenzo a Montesacro la polizia locale Ci segnala un incidente in via Conca d’Oro nei pressi di via Val Senio altro incidente alla più in via ...