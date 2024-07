Temptation Island 11 Raul Dumitras sta frequentando Nicole Belloni | la dolce dedica per il compleanno della tentatrice

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 30 luglio 2024)ha definitivamente voltato pagina dopo la storia d’amore con Martina De Ioannon? Così sembrerebbe. La relazione tra i due ex protagonisti di11 ha subìto un grosso cambiamento proprio all’interno del villaggio delle tentazioni. Qui, soprattutto Martina ha scoperto fino in fondo che il suo sentimento nei confronti dinon era più lo stesso e durante il falò di confronto finale ha preso la decisione di mettere un punto alla loro situazione. Il romano però, dal canto suo, nonostante l’estrema delusione nell’aver visto video in cui la sua donna si avvicinava parecchio al tentatore Carlo Marini, era disposto a dare un’altra possibilità al loro amore. E alla domanda finale di Filippo Bisciglia: “, saresti uscito insieme a Martina o da solo?“, il ragazzo ha risposto che sarebbe uscito insieme alla romana.