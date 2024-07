Storia musica e cultura insieme grazie a ’Colto Medioevo’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 luglio 2024) Ladei Piceni, lamedioevale e laantica. Sono questi gli elementi che contraddistinguano da qualche anno a questa parte la rassegna ‘Colto Medioeveo’, promossa dal Comune di Grottazzolina in collaborazione con Regione Marche e diverse associazioni del territorio. Il programma inizierà domani alle 21,15 nella piazza del castello con ‘La Notte dei Piceni’, con un convegno con gli ospiti Carla Di Cintio e Alberto Rossi, per l’occasione sarà aperta la mostra permanente dei Piceni a palazzo Benedetti, e saranno presentati in anteprima le riproduzioni storiche di alcuni oggetti e manufatti Piceni. Il secondo appuntamento è per l’ 1 agosto alle 21,15 sempre nella piazza del castello con ‘Concerto diantica’. a.c.