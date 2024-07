Roma | C’è un ragazzo armato di pistola vuole vendicarsi del pusher ma ‘colpisce’ un passante per sbaglio

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 30 luglio 2024) Serata movimentata ateatro di una (mancata) vendetta di uncontro unche gli aveva venduto una dose di droga ‘fallata’. Con una– in realtà un’erogatrice di spray urticante – ha provato a colpire lo spacciatore ma perha centrato in pieno un. Cosa è successo. Lasequestrata dai Carabinieri – (ilcorrieredellacitta.com)La scorsa serata, il dipendente di un locale in via del Conservatorio ha contattato il 112 segnalando la presenza di un giovanedi. Sul posto sono immediatamente giunti i Carabinieri della StazionePiazza Farnese che hanno fermato un 19enneno trovato in possesso di una, replica di un modello automatico e in realtà una nebulizzatrice di spray urticante.