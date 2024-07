Riaprire l’ambasciata italiana a Damasco vuol dire normalizzare i rapporti con Assad | non fatelo!

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) La riapertura delper i più non sarà una notizia di rilevanza, mentre per altri è la conferma che l’Italia, attraverso il ministro degli esteri Antonio Tajani, si sta facendo promotrice di una strategia di normalizzazione deicon il regime siriano guidato dal ricercato internazionale Bashar al. Nel 2012, una nota diffusa dalla Farnesina annunciava la chiusura della nostra rappresentanza ain una ottica di continuità di sostegno “al popolo siriano e a lavorare per una soluzione pacifica della crisi, che ne garantisca i diritti fondamentali e le legittime aspirazioni democratiche”. Da queste dichiarazioni sono passati 12 anni; oltre 500 mila morti; un attacco chimico; oltre 5 milioni di sfollati e infinite piccole e anonime tragedie. La Siria del 2010 non esiste più, nel bene e nel male; nella sua bellezza e nei suoi silenzi.