Ragazzo di 14 anni preso a sprangate sette giovanissimi nei guai

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 luglio 2024) Terni, 30 luglio 2024 - Pestato con una spranga da un gruppo di ragazzini col volto coperto dai passamontagna. E' successo ad un quattordicenne di Assisi, durante una festa rionale. Le cause del violento pestaggio? Il caso dei colpi esplosi alcuni giorni fa da un ragazzetto con una pistola scacciacani vicino al Palasport di Santa Maria degli Angeli, identificato dalle forze dell'ordine. Adesso i, tra cui un 18enne e sei 14enni, sono stati denunciati per minacce, mentre tre di loro dovranno rispondere anche di lesioni in concorso. A denunciare ai carabinieri la violenza sono stati i genitori della vittima, che è stata picchiata e poi salvata da diversi adulti tra cui un carabiniere libero dal servizio. Il 14enne è stato portato al Pronto soccorso ed è stato poi dimesso con una prognosi di 10 giorni per escoriazioni e contusioni riportate in varie parti del corpo.