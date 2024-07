Presidenziali Usa | La sfida Trump-Harris? Saranno decisivi economia e immigrazione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 luglio 2024) Sta tenendo il mondo col fiato sospeso meglio di quanto saprebbe fare, probabilmente, un regista hollywoodiano in odore di Oscar: la rocambolesca corsa per le elezioni2024 ha riservato, solo negli ultimi giorni, continui colpi di scena - dal fallito attentato a Donald(nel corso di un comizio in Pennsylvania) al ritiro a sorpresa di Joe Biden, con il conseguente appoggio alla sua vice Kamala. Tutto questo mentre mancano poco più di 100 giorni al voto. Cosa potrebbe ancora succedere? Lo abbiamo chiesto a un osservatore privilegiato, di origini cesenati e da anni residente negli States: Nicholas O’Connell, figlio dell’ex sindaca di Gambettola Letizia Bisacchi. Laureato in studi internazionali all’Università del Wisconsin, O’Connel è vicedirettore di un dipartimento interno al centro di ricerca Atlantic Council, a Washington.