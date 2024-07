Perché al Parlamento Ue dovrebbe nascere una Commissione speciale sulla criminalità organizzata

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Il nuovoeuropeoaffiancare alle Commissioni ordinarie, delle quali abbiamo letto in questi giorni, unae assegnarle due compiti molto precisi: proporre una ulteriore armonizzazione tra i vari sistemi normativi vigenti in Europa e proporre tempi e modi attraverso cui fare della Eppo una vera e propria Procura europea antimafia e anti terrorismo. Questa esigenza muove da alcune considerazioni. Trovo sempre più desolante l’affermazione secondo la quale “le mafie non sparano più, ma adoperano la corruzione”. Temo che questa affermazione sia figlia di un errore grave di prospettiva non più sopportabile e mi spiego.