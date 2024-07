Parigi 2024 i due marciatori Palmisano e Stano | Pronti a dare il massimo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 luglio 2024) Tre anni dopo il doppio oro nella 20 km di marcia a Tokyo, i due pugliesi Antonellaci riprovano alle Olimpiadi di. “mo il, questa squadra non ha paura di porsi dei limiti, vuole divertirsi e sono contenta di esserne la capitana. Emozione? È come se non l’avessi mai vinta l’Olimpiade“, sono le parole della capitana azzurra, che punta a regalarsi un altro podio a pochi giorni dal suo 33esimo compleanno. Ormai alle spalle, si spera, i problemi fisici. “E’ stato il mio anno migliore, non ho avuto intoppi rispetto agli ultimi. Mi sento bene, sento di aver fatto tutto quello che dovevo fare, è quasi strano che sia filato tutto liscio” Ha recuperato invece dall’infortunio alla caviglia, costretto al ritiro durante i Mondiali in Turchia. “Se vuoi qualcosa devi prendertele con le unghia e con i denti.