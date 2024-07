Parigi 2024 giornata trionfale per l’Italia | un oro un argento e un bronzo grazie a imprese storiche

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 30 luglio 2024) Unaindimenticabile per i colori azzurri alle Olimpiadi con tre medaglie che entrano di diritto nella storia delle rispettive discipline Non passadi gare nella kermesse olimpica che non veda il tricolore italiano sul podio. Oggi nella quartasono arrivate infatti altre medaglie che portano il totale azzurro a quota 11, con ben 3 ori, 4 argenti e 4 bronzi. L’oro lo hanno conquistato, in una finale epica contro le padroni di casa della Francia, le spadiste che al minuto supplementare riescono a piazzare la stoccata decisiva. L’arriva dalle Fate delle ginnastica che dopo 96 anni riportanosul podio Olimpico. Ilarriva dall’immortale Gregorio Paltrinieri che a 30 anni mette il sigillo a una carriera mostruosa, diventando il primo atleta azzurro a salire sul podio in tre edizioni consecutive dei giochi.