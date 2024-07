Parigi 2024 canottaggio | 4 senza in finale A dai ripescaggi niente da fare per il 2 di coppia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 luglio 2024) Mattinata agrodolce per l’Italia dalle acque delalle Olimpiadi di. Buone notizie daidel 4maschile: Matteo Lodo, Giovanni Abagnale, Giuseppe Vicino e Nicholas Kohl sono riusciti a chiudere al primo posto la gara sulla distanza dei 2000 metri e per questo motivo sono ammessi allaA per le medaglie che si disputerà giovedì 1 agosto. Buon tempo di 5.52.65 per il quartetto italiano, che dunque sbaraglia la concorrenza e insieme alla Romania vola nellache conta, allaB invece Francia, Olanda e Svizzera. Il 2 difemminile, composto da Stefania Gobbi e Clara Guerra, ha chiuso invece al sesto posto la sua semi, questo vuol dire che con questo piazzamento in ultima posizione tra le sei imbarcazioni, arriva il pass soltanto per laB e non per laA.