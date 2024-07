Pagelle Italia-Croazia 11-14 pallanuoto Olimpiadi | show azzurro alle Olimpiadi Di Fulvio immarcabile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024)11-14 Del Lungo, voto 7,5: la solita garanzia il portierone tricolore. Para un rigore, salva su un paio di situazioni con l’uomo in meno con i suoi riflessi. Sempre decisivo. Di, voto 8,5: è veramente devastante. In questo genere di partite l’si esalta: diventaper i rivali. Sono quattro le reti del fenomeno tricolore. Velotto, voto 7: un giocatore fondamentale per gli schemi azzurri. In attacco magari non è così incisivo, ma in difesa risulta davvero importante per la squadra di Campagna. Gianazza, voto 6: fa fatica il centroboa tricolore che prende anche qualche colpo di troppo al centro. Fondelli, voto 7: due reti per il centrovasca, una su rigore. È lui a dettare il gioco e a smistare il pallone. Condemi, voto 7: debutto olimpico per il giovane tricolore più che positivo.