Non deve indossarli | principe William guerra aperta a Meghan Markle

(Di martedì 30 luglio 2024) Forti frizioni nella famiglia reale tra ile sua cognata: lo rivelano le anticipazioni dell'attesissima biografia di Kate Middleton, scritta dall'esperto reale Robert Jobson, in uscita giovedì 1 agosto. Stando a quanto rivelato nel libro, le tensioni tra il futuro re d'Inghilterra e l'ex attrice americana, moglie delHarry, sarebbero state forti fin da subito. Jobson, in particolare, fa riferimento a un episodio avvenuto all'epoca in cui Harry aveva rivelato ai suoi familiari della sua frequentazione consarebbe stato il primo a esprimere delle perplessità a riguardo, consigliandogli di “andarci piano”. Una versione dei fatti confermata dallo stesso Harry nel libro “Spare”.