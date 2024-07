Lo stupro è il prezzo da pagare per l’assistenza umanitaria | voci delle donne di Haiti

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di martedì 30 luglio 2024) Prima che la situazione adprecipitasse ulteriormente e fosse disposto l’arrivo di contingenti di polizia keniota, nell’ambito di una missione sostenuta dalle Nazioni Unite, lo scorso maggio Nathalie “Talie” Cerin scriveva “I gruppi armati adprendono di mira tutti gli spazi in cui leprosperano”. Nel pezzo, che dà voce ad alcune attiviste e femministeane, la giornalista denuncia non solo una situazione di insicurezza e violenza crescente, ma anche la complicità e il colonialismo occidentale travestiti da missionenelle manibande armate Per inquadrare la situazioneana, scrive Cerin:è tenuta in ostaggio da un regime sanguinario e dai suoi sostenitori in Occidente da un decennio.