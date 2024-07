Livigno ciclista 65enne muore sulla pista di downhill | probabile un malore prima della caduta

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 30 luglio 2024) Undi 65 anni è morto oggi, 30 luglio, mentre si trovava su unadial Mottolino Fun Mountain di(So). I soccorritori di Areu sono arrivati sul posto a seguito di una segnalazione di codice rosso per uncaduto su una. Ilè una disciplina del mountain biking praticata generalmente in montagna, che si svolge completamente in discesa su terreni ripidi e sconnessi spesso caratterizzati da salti, pietraie e altri ostacoli, lungo piste dai 2 ai 5 chilometri. Purtroppo i tentativi di soccorso si sono rivelati inutili.Leggi anche: L’uomo, all’arrivosquadra del 118, era in arresto cardiocircolatorio e i soccorritori ne hanno constatato il decesso sul posto.