LIVE Italia-Egitto 0-0 Olimpiadi Parigi volley in DIRETTA | si comincia obiettivo quarti di finale!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-0 Aceeeee di Michieletto! 1-0 Si parte con un pallonetto di Lavia, subito break per gli azzurri. 08:59 L’risponde con: Giannelli, Lavia, Michieletto, Romanò, Galassi, Russo e Balaso. 08:58 Questo il sestetto dell’: Azab, Sayedin, Mohamed, Gaber, Reda, Seoudy e Hassan. 08:56 E’ il momento degli inni nazionali. 08:55 Si è conclusa la fase di riscaldamento ufficiale, è tutto pronto per le presentazioni. 08:52 Gli azzurri oggi partiranno con tutti i favori del pronostico, basti pensare che negli ultimi 8 scontri diretti allo internazionale l’è riuscito a strappare appena un set.