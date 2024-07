La Talpa alcuni Vip annunciati nel cast fanno dietrofront | tra loro anche Nicola Ventola ecco perché

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 30 luglio 2024) Sono sempre più roventi i motori della prossima edizione de La, uno dei game show più amati del passato, che tornerà in onda a furor di popolo dopo 16 anni di stop a partire da ottobre in anteprima su Mediaset Infinity (la finalissima sarà trasmessa invece solo su Canale 5). Alla conduzione, il debutto sulle reti Mediaset di Diletta Leotta. Nelde Lasarebbe prevista la presenza di diversi volti noti già visti in precedenti reality, come Jo Squillo, Marina La Rosa, Gilles Rocca e Alessandro Egger. Si è vociferatodei due ex protagonisti di Amici Veronica Peparini ed Andreas Müller e dell’ex velina Ludovica Frasca. E poi ancora Marco Berry, Elisa Di Francisca, Lucilla Agosti e Orian Ichaki.