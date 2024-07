Grande Fratello | Shaila Gatta pronta a varcare la porta rossa Karina Cascella dice no

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di martedì 30 luglio 2024) Scritto dalano, Il cast delsi arricchisce di un nuovo volto noto al pubblico televisivo. Stando alle ultime indiscrezioni rite da DavideMaggio.it,, ex velina di Striscia la Notizia, sarà tra i concorrenti della prossima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. L’ex velina di strisciaalLa showgirl, che vanta il record di presenze più lunghe nel tg satirico di Antonio Ricci, èa mettersi in gioco in una nuova avventura televisiva. La sua partecipazione alpromette dire una ventata di freschezza e vivacità nella casa più spiata d’Italia.: un no deciso alNelle scorse ore, si era vociferato anche della partecipazione dial reality show.