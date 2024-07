Chiesa primo allenamento con la Juventus Volontà in comune – SI

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 30 luglio 2024) Federicosi è allenato quest’oggi per la prima volta con il gruppo. Lalo ha riaccolto tra i ragazzi di Thiago Motta, c’è unainsecondo Sportitalia. SITUAZIONE – Federicoha avuto un permesso il 20 luglio per il suo matrimonio e non è mai partito per la Germania in occasione del ritiro della. Fino a oggi non si è allenato con il gruppo, lo ha fatto proprio in mattinata per la prima volta. L’esterno è stato riaccolto agli ordini di Thiago Motta ed ha svolto parte dell’con gli altri. Non è stato trattato come gli altri esuberi fuori dalla rosa.reciproca– L’e il confronto trae Thiago Motta non cambiano assolutamente ladi entrambe le parti. Il giocatore lascerà lae lo farà con l’obiettivo di evitare la scadenza il 30 giugno del 2025.