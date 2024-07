Borgo Jazz 2024 | sei giorni di grande musica a Sansepolcro

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di martedì 30 luglio 2024) Torna il fascino delcon “”, una manifestazione che animerà le strade e i luoghi della città con la classe che da sempre contraddistingue questo generele. Dal 1 al 5 agosto, il centro storico didiventerà il palcoscenico per una serie di concerti imperdibili, grazie all’impegno delClub Valtiberina, in collaborazione con l’Associazione Commercianti del Centro Storico e il Comune di. L’ultima tappa di questo calendario sarà la suggestiva Piazza Umberto I di Monterchi, il 6 agosto, in collaborazione con il Monterchi Festival. L’edizionedipromette di regalare emozioni indimenticabili con i migliori musicisti, sia locali che internazionali. I concerti si terranno in vari spazi del centro storico, incastonandosi perfettamente in un contesto già bellissimo come quello della nostra città.