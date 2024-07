Bianca Guaccero concorrente di Ballando con le Stelle 2024

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di martedì 30 luglio 2024) L’abbiamo inserita tra i trombati e gli assenti dai Palinsesti Rai della prossima stagione, maalla fine in TV ci sarà. Non con un programma suo ma acon ledella nuova edizione al via il 28 settembre su Rai 1.dicon leDa Bitonto, dove è nata, a, attraverso una carriera che l’ha vista alternarsi tra studi televisivi e set. Laesordisce infatti come attrice, per film e fiction, raggiungendo la popolarità con la serie Capri, che la vede tra i protagonisti dal 2006 al 2010. Non a caso, nel 2008 Pippo Baudo la arruola al Festival di Sanremo: è valletta insieme ad Andrea Osvart.