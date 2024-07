Anticipazioni Un Posto al Sole | la puntata del 30 Luglio

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 30 luglio 2024): una nuova e sorprendentedi Unalsta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Tre a partire dalle 20:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.Unal: ladel 30Il rapporto tra Marika e Rosa è appeso a un filo. La prima accusa ancora la Picariello e questo porta entrambe a raffreddare il loro rapporto. Bice e Mariella invece riescono ad appianare le divergenze e a salvare la loro amicizia. Clara ed Eduardo sono in attesa dell’arrivo della loro bambina e organizzano le ultime cose prima del parto. I due non sanno però che Alberto sia sulle loro tracce e abbia tutta l’intenzione di vendicarsi di loro, colpevoli di avergli portato via Federico.