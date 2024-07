Un posto al sole trama 29 luglio 2024 | Filippo convince Michele a partire

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 29 luglio 2024)Saviani sarà in difficoltà nel corso della puntata di Unalche andrà in onda lunedì 29. Il giornalista, infatti, sarà indeciso seo no per le vacanze in compagnia di Silvia, alla luce degli ultimi eventi relativi a Radio Golfo 99. Di recente, infatti, Claudia Petrone è tornata a Napoli e ha incontrato Marina, alla quale ha confidato di aver deciso di rimodernare la sua catena di alberghi. La giovane imprenditrice, però, ha confessato anche alla Giordano di avere bisogno di liquidità e di aver deciso, per questa ragione, di mettere in vendita l'emittente radiofonica di sua proprietà. Marina, poco dopo, ha raccontato a Roberto delle intenzioni di Chiara e l'uomo ha deciso di lanciarsi nell'affare formalizzando una proposta di acquisto alla Petrone.