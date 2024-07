Un bruttissimo incidente La famosa è morta mentre era in moto | aveva 38 anni

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 29 luglio 2024) Lainfluencer èin un. Se ne è andata proprio su quellasulla quale era diventatasui social col nome diTanya. Tatyana Ozolina38ed era conosciuta anche come “laciclista più bella della Russia”. L’, cosa confermata dai suoi familiari sui social, è avvenuto tra le città di Mugla e Bodrum, durante un viaggio con gli amici attraverso la Turchia. La stampa locale turca ha riportato che Tatyana avrebbe perso il controllo della suaBMW S1000RR del 2015 e si sarebbe schiantata contro un camion (ma la famiglia smentisce questa versione, come spiegato più in basso, ndr). L’le sarebbe costato la vita. È, infatti, prima che arrivassero i soccorsi. Ozolina era una figura molto popolare con oltre un milione di follower su Instagram e circa 2 milioni su YouTube. Leggi anche: “Qui è l’inferno”.