Tino Betsson Sport | Inter-Las Palmas 3-0? Fieri! Noi con top club

Stefano, uno dei massimi dirigenti di Betsson, ha parlato della sfida vinta dall'Inter contro il Las Palmas. La prima uscita col marchio arancio in bella mostra. BETSSON E INTER – L'Inter sabato ha battuto il Las Palmas in amichevole (vedi highlights della partita) giocando per la prima volta con la prima maglia ufficiale. In bella mostra anche il nuovo sponsor nerazzurro, ossia Betsson. Una vittoria bella e convincente della squadra di Simone Inzaghi, che prosegue nel suo precampionato a suon di vittorie. Dopo il 3-2 al Lugano e il 2-1 alla Pergolettese, i nerazzurri si sono imposti sugli spagnoli della Liga 3-0. In gol ancora Mehdi Taremi (doppietta) e Federico Dimarco. Ora ci saranno altre tre amichevoli. A parlare della vittoria il Managing Director di Betsson Italia, Stefano: «Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto dai Campioni d'Italia.