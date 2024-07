Patto per la rotonda di Levane Intesa tra Regione e Comuni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 luglio 2024) Al via da oggi i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria di. Un’opera fondamentale per la viabilità del fondovalle. Si tratta del frutto della collaborazione tra idi Bucine e Montevarchi con laToscana. L’infrastruttura sorgerà tra via Aretina, via Leo Valiani e via Giove. I lavori sono stati finanziati dal Comune di Montevarchi per 184mila euro, dallaToscana per 100mila euro e dal Comune di Bucine per 85mila euro. "La nuova rotatoria – ha affermato il sindaco di Bucine Paolo Nannini – costituisce un’opera di grande importanza strategica, peraltro attesa da tempo da chi lavora nella zona industriale die da tutti i cittadini del Valdarno. Parliamo di un’area che occupa migliaia di persone e che di conseguenza vede, specialmente negli orari di punta, un notevole flusso di mezzi.