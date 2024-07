Parigi 2024 un’altra medaglia per Daley | argento nella piattaforma 10 metri

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 luglio 2024) Tom, ancora una volta protagonista ai Giochi Olimpici. Il tuffatore britannico, giunto alla quinta Olimpiade in carriera, ha conquistato unaanche ain occasione della gara sincro10. Al fianco di Noah Williams,ha conquistato l', chiudendo in seconda posizione dietro soltanto ai cinesi Junjie Lian e Hao Yang. Si tratta del quinto traguardo di questo tipo per il classe '94 nato a Plymouth, considerando anche tre bronzi e un oro tra le edizioni 2008, 2012, 2016 e 2020. Inoltre, l'inglese conta quattro medaglie d'oro ai Mondiali e cinque agli Europei: un palmares niente male.