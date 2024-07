Oroscopo Paolo Fox 30 luglio 2024 | riflessioni d' amore per Pesci

Leggi tutta la notizia su ultimora.news

(Di lunedì 29 luglio 2024) Cosa prevede l'diFox per il 30? Sta per finire anche quest'altro mese estivo e a breve tutto ritornerà alla consueta normalità. In queste 24 ore la Luna sarà in Gemelli, portando maggiore vigore e socializzazione nella vita di ciascun segno zodiacale. Vediamo le previsioni astrologiche diFox di martedì 30, ricordando di osservare anche il proprio ascendente al fine di ottenere unaccurato.30Fox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete – Dovresti riflettere con accuratezza sul tuo futuro, altrimenti potresti commettere degli sbagli. La Luna odierna sarà valida, quindi potresti superare un certo ostacolo che ti blocca la strada. Toro – Sarà un martedì favorevole per gli incontri, per le amicizie e per trascorrere del tempo di qualità con la persona che ti fa battere forte il cuore.