Odore di bruciato su un aereo decollato da Londra | atterraggio d’emergenza a Milano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Momenti di paura a causa di unall’aeroporto di Linate. Un, un Airbus 320 della British Airways in arrivo da, è stato infatti costretto a chiedere l’d’urgenza adopo che a bordo era stato avvertito un fortedi. Il timore era che si stesse sviluppando un incendio in qualche zona del mezzo. Per permettere questa procedura, è stato necessario interrompere gli altri voli come previsto dal protocollo.Leggi anche: Scooter si schianta contro lo spartitraffico: Orazio muore a 19 anni Una volta che il mezzo è atterrato, subito sono corsi i vigili del fuoco per poter spegnere eventuale principio di incendio a bordo. I passeggeri sono stati fatti evacuare poi si è provveduto a ispezionare l’con anche l’aiuto della termocamera.