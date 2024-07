Nicolò Martinenghi chi è | età fidanzata e carriera Medaglia d’oro nei 100 rana alle Olimpiadi di Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 29 luglio 2024) Varese, 29 luglioconquista il primo oro italianodi. Il 24enne varesino (25 il primo agosto) nella sua gara, i 100, ha messo in fila un parterre di avversari incredibilmente competitivo: dall'americano Nic Fink, al cinese iridato Qin Haiyang (solo settimo) fino al campione olimpico in carica e detentore del record del mondo, Adam Peaty. L’atleta di Azzate, biondo platino per l’occasione, non solo ha bissato il podio di Tokyo (era arrivato terzo, ndr) ma addirittura ha stravinto ed è anche la prima vittoria dell’Italia a questi Giochi, con un medagliere che dopo due giorni si era già arricchito di medaglie (2 argenti e 3 bronzi) ma era ancora senza ori. “L'oro di oggi è unache mi cambia la vita. Mi sento soddisfatto del mio percorso.