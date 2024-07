Mondragone parole al vento

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 29 luglio 2024). Nei prossimi giorni racconteremo a chi ci segue una piccola storiella dal titolo: “Il Cimitero del Gattopardo”. Si tratterà di pura fantasia, poiché nella realtà fatti così non possono sicuramente accadere. Ma per oggi fermiamoci al caldo insopportabile e al lavoro povero. Sono giorni di caldo e di afa. Viviamo l’ennesima estate torrida. Il clima ci mette a dura prova. In un regime di riscaldamento globale l’azione fondamentale, ci dicono gli esperti, è quella di uscire definitivamente dall’era dei combustibili fossili. Ma ciò non dipende purtroppo direttamente da noi.