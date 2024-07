Militare tarantina denuncia abusi indagati 3 ufficiali della Guardia di Finanza

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di lunedì 29 luglio 2024) Tarantini Time QuotidianoHa raccontato di essere stata violentata a casa del capitano e di essere stata convocata più volte nel suo ufficio. Episodi che poi sarebbero stati addirittura commentati all’interno di una chat WhatsApp nella quale era presente il presunto autore degli, insieme con tre suoi parigrado. Ladi un’allievaScuola ispettori e sovrintendenti di Coppito, in Abruzzo, ha fatto scattare le indaginiProcura dell’Aquila che ha raccolto la testimonianzagiovane e aperto un fascicolo per violenza sessuale e maltrattamenti in concorso. Il Comando generaledi, dal proprio canto, ha deciso di allontanare immediatamente gli, trasferiti in altre regioni con compiti operativi.