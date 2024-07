LIVE Canottaggio Olimpiadi Parigi in DIRETTA | arriva il momento del debutto delle due ammiraglie

Leggi tutta la notizia su oasport

11.41 Partenza a razzo per gli Stati Uniti che passano in testa con 46 centesimi su Paesi Bassi e oltre un secondo sulla Germania. 11.40 SI PARTE! 11.38 La tensione in casa Italia torna a salire in questo finale di sessione. Stanno per iniziare le batterie, dove i colori azzurri saranno rappresentati sia al maschile che al femminile. Iniziano gli uomini, ecco la startlist della prima batteria. 1 Paesi Bassi 2 Germania 3 Romania 4 Stati Uniti 11.36 Finale imperioso per la Svizzera che si qualifica in finale anche con le ragazze. 6:26.82 il cronoelvetiche, che si piazzano davanti alle campionesse in carica della Cina (+1.90). Terza ed eliminata l'Australia (+5.87). 11.35 Allungano Cina e Svizzera, le quali si involano verso la qualificazione alla finale quando mancano 500 metri all'arrivo. 11.