Le coppie in crisi arrivano anche in Rai con Se mi lasci non vale

(Di lunedì 29 luglio 2024) Una volta in tv lesi formavano, oggi si sfasciano! Nel prime time autunnale di Rai 2 sono pronte a sbarcare lein. Ad occuparsi della tematica, quanto mai attuale, ci penserà Luca Barbareschi con Se minon. In programma il lunedì sera dal 21 ottobre al 18 novembre, questo docureality vedrà protagoniste seiin. Per 4 settimane, all’interno di una villa si sottoporranno a prove, sfide, esperimenti sociali, candid camera (in house ed outdoor) attraverso un percorso di coaching e di confronti, individuali e collettivi, per capire e provare a risolvere le criticità della relazione. Una vera e propria scuola per, un corso di educazione sentimentale, in cui grazie all’aiuto di Luca Barbareschi e del suo team di esperti/e (psicologo/a relazionale, sessuologo/a, mental coach, etc.