La Talpa Ilary Blasi ha rifiutato di condurre il programma? Ecco che cosa è successo

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 29 luglio 2024) L'ex moglie di Francesco Totti avrebbedi partecipare alla conduzione de Lalasciando così il posto a Diletta Leotta, secondo una indiscrezione.si è fatta amare dal pubblico del piccolo schermo grazie alla sua conduzione di Battiti live, e al momento ha anche in progetto di continuare a lavorare alla seconda parte di Unica, produzione Netflix in cui quest'ultima racconta la sua versione dei fatti in merito al divorzio da Francesco Totti. Tuttavia, la conduttrice al momento non ha alcun ruolo nei nuovi palinsesti televisivi.haLa: l'indiscrezione Secondo quanto riportato dal sito Dagospia, infatti, la nota conduttrice si sarebbe lasciata volutamente soffiare il posto per la conduzione de La(che tornerà **su Canale 5)