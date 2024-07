La beauty evolution di Kamala Harris | dall’infanzia a oggi

Leggi tutta la notizia su amica

Il suo stile fonde autorità ed eleganza, sicurezza e raffinatezza: la forza della candidata presidente Usaè anche nelle scelte di look. Disinvolta ma dinamica, come la sua pettinatura, signature look ormai da due decenni: un carrè che arriva a toccarle le spalle con flipped ends, che realizza con la spazzola tonda, senza usare la piastra. Ma negli anni ha sperimentato i look più diversi. Il make-up sempre nei toni del neutro, con focus particolare sugli occhi. Il suo segreto? Le ciglia finte, una tecnica politica per aumentare l'espressività. Guarda di più nel video di Amica.it