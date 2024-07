Kate Middleton e la vendetta contro Meghan Markle | il gesto svelato

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 29 luglio 2024) Nel 2021durante l’intervista rilasciata ad Oprah, ha parlato delle liti cone dei presunti problemi di razzismo nella famiglia reale. L’attrice americana ha dichiarato che alcuni membri della royal family erano preoccupati che suo figlio fosse troppo scuro: “Temevano per il colore della pelle di Archie. Sì è tutto vero, hanno parlato e alcuni di loro avevano paura che la pelle fosse troppo scura. Ne hanno parlato con Harry e lui era devastato. La famiglia reale non voleva che mio figlio fosse principe o ricevesse protezione. Se ho paura di una? Ti dico che non vivrò la mia vita nella paura!“. Lapoco dopo è arrivata, attraverso un comunicato la famiglia reale ha parlato di “ricordi che possono variare” dando di fatto dei bugiardi ae Harry.