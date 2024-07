I sette giorni della Ternana Va sciolto il nodo-contratti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) di Massimo Ciaccolini TERNI Si apre una settimana cruciale per la definizione degli accordi economici con i calciatori titolari dionerosi, mentre laha ufficializzato l’ingaggio dell’attaccante esterno spagnolo Carlos Mattheus Caballero – contratto annuale con opzione di rinnovo fino al 2027 – e l’attaccante Emanuele Cicerelli, arrivato a Terni sabato scorso, è già carico a mille. La società vuole chiudere al più presto le trattative con i difensori Marco Capuano, Tiago Casasola e Bruno Martella, i centrocampisti Federico Viviani e Jakub Laboiko e l’attaccante Alfredo Donnarumma per ridurre gli importi dei loro ingaggi od operare la spalmatura dei, in linea coi criteri gestionali stabiliti dal club. Il "diggì" Diego Foresti e il "diesse" Carlo Mammarella sono attesi da un lavoro assai complesso.