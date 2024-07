Hercai | trama e streaming Stagione 1 puntata 17 | Protezione

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

Amore e Vendetta – episodio 17 La scena si apre con Reyyan che affronta Azize nella sua camera, lasciandola in preda al panico. Miran, dopo aver inseguito un uomo alla ricerca dell'auto colpita dai proiettili, avverte Firat: "Non diremo a nonna cosa sto facendo." Azize legge la lettera di Reyyan: "È arrivato il momento di pagare per i giochi che hai costruito e per le vittime dei tuoi giochi, Azize Aslanbey." Azize porta Mamoud, la guardia, in un luogo isolato e lo mette alla prova con una pistola. Lui è disposto a spararsi. Miran invita Melike a visitare Reyyan.