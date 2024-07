Genoa niente de Gea per il dopo Martinez! Ecco chi sarà in porta contro l’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 29 luglio 2024) Ilha perso Josep, trasferitosi alproprio qualche settimana fa, ma adesso ha finalmente trovato il sostituto. Si tratta di Gollini, giocatore di proprietà dell’Atalanta, che sembrava destinato al Monza e invece a sorpresa sta per diventare un calciatore rossoblù. Di seguito quanto rivelato da Di Marzio PRESCELTO – Il, primissima avversaria delin campionato nel match in programma il 17 agosto alle ore 18.30 a Marassi, ha finalmente trovato il sostituto di Josep, portiere spagnolo trasferitosi proprio in nerazzurro. Il prescelto è Pierluigi Gollini, calciatore di proprietà dell’Atalanta che sembrava davvero a un passo dal Monza.