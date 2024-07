Ecco la prima Barbie cieca con tanto di scritta in braille sulla confezione

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di lunedì 29 luglio 2024) Mattel ha recentemente lanciato una nuovanon vedente, ampliando la gamma delle sue bambole per rappresentare un numero sempre maggiore di bambini. Un lancio storico, che riflette l’impegno dell’azienda nel creare giocattoli che rispecchino la diversità del mondo reale e che ispirino i bambini a raccontare storie più inclusive attraverso il gioco. Per garantire un’accurata rappresentazione delle persone non vedenti o ipovedenti, Mattel ha collaborato con l’American Foundation for the Blind (AFB). L’organizzazione si dedica a migliorare la qualità della vita delle persone affette da cecità e ipovisione, lavorando per creare un mondo con infinite possibilità per tutti. Grazie a questa partnership, Mattel ha potuto progettare una bambola che rappresentasse in modo realistico le persone cieche o ipovedenti.