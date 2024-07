Deadpool & Wolverine | Hugh Jackman e Ryan Reynolds ricreano il meme su Logan per festeggiare il box office

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 29 luglio 2024)ilsuperil box(la nostra recensione) ha infranto diversi record dopo un fine settimana d’apertura migliore del previsto, raggiungendo i 438,3 milioni di dollari in tutto il mondo e diventando il miglior debutto di tutti i tempi al botteghino con un rating R. A livello nazionale, l’oltraggioso team-up di supereroi ha incassato 205 milioni di dollari, diventando solo il nono film nella storia di Hollywood ad aver superato il traguardo dei 200 milioni di dollari nel weekend di apertura. Ora, le starhanno risposto sui social media alla notizia, ricreando in modo esilarante ildi X-Men: The Animated Series “Sad”, che mostra uninnamorato sdraiato sul letto mentre guarda una foto di Jean Grey.